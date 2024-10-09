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Кабмін призупинив бронювання працівників до 15 листопада

Вчора, 22:00 Переглядів: 271

 

Процедуру бронювання призупинили через те, що Володимир Зеленський обурився великою кількістю заброньованих

Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

Про це йдеться у документі з рішення уряду за підсумками наради, яке є у розпорядженні ЕП, пише видання.

Текст документа опублікувало видання The Page. Його достовірність та ухвалення підтвердили джерела ЕП в уряді.

— Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона, - пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення цього рішення.

До 15 листопада планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Мінекономіки має проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів.

Мінекономіки разом з Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт у якому, зокрема, передбачено розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних та можливого скасування відстрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків.

— Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки, — йдеться у документі.

Центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним органам рекомендовано утриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств до врегулювання цього питання.

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Нагадаємо, Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформації про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

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Автор: Віктор Крук
Теги: бронювання Кабмін уряд президент Зеленский
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