Кременчуцьких нафтовиків підозрюють в ухиленні від сплати податків: як справа стосується мініНПЗ (доповнено)

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Створена група підприємців мала реалізовувати пально-мастильні матеріали за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності й не реєструвати податкові накладні щодо операції з постачання нафтопродуктів в адресу контрагентів-покупців

Засновника та директора низки кременчуцьких товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка — цих підприємців слідчі також підозрюють у незаконній діяльності. Про це вказано в ухвалі Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили 8 жовтня.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії.

Створена група підприємців мала реалізовувати пально-мастильні матеріали за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності й не реєструвати податкові накладні щодо операції з постачання нафтопродуктів в адресу контрагентів-покупців.

Наприклад, у період з кінця 2019 року по 2023 рік директор ТОВ «Азарес» у складі VMGroup задекларував менший прибуток від реальної суми у понад 1 млрд гривень. Податкові накладні підготувала директорка ТОВ «Торговий Дім Кременчук», а підписав їх керівник фірми «Азарес», вказали в ухвалі.

Загалом учасники групи завдали збитків державному бюджету на понад 130 млн грн.

Як вказали слідчі, Марченко також давав вказівки на підготовку документів по співпраці з контрагентами з ознаками фіктивності без фактичної реалізації товарів. Це робилось для того, щоб сформувати штучний податковий кредит з ПДВ, тобто знову ж таки для зменшення сплати податків. Нафтопродукти реалізували зокрема і контрагенту ТОВ «Оіл Алма Груп», яке опікується будівництвом заводу у Кременчуці.

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З ухвали суду також стало відомо, що учасникам групи оголосили про підозру також за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Що відомо про будівництво заводу

У квітні в Кременчуці відбулись громадські слухання щодо змін у генеральному плані міста. У документі у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. Фактично підтримані зміни у генплані дають «зелене світло» для будівництва підприємства, більш відомого серед жителів Кременчука як мінінафтопереробний завод.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Розробником генерального плану виступило державне підприємство «Дніпромісто». Представниця ДП Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Водночас у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись.

Додамо, що відповідну комісію створили для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважає «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про тих, хто лобіював питання будівництва мініНПЗ читайте ТУТ.

Вже 13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали.