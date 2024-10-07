Оновити облікові дані в ТЦК можна буде «зі знижкою у 50%» — кому розмір штрафу зменшать удвічі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 287

Ті призовники, військовозобов’язані та резервісти, які досі не уточнили в ТЦК свої персональні дані, зможуть це зробити, сплативши 8500 грн штрафу замість 17000 грн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, метою його розроблення є, зокрема, «удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру».

Як відомо, статті 210, 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку передбачають накладання штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Отже, 50% від мінімальної суми (17000 грн) складають 8500 грн.

Ініціаторами законопроєкту виступили 18 народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

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Обґрунтовуючи необхідність його ухвалення, вони зазначають, що упродовж 2024 року понад 6 млн військовозобов’язаних не уточнили свої персональні дані протягом 60 днів, як того вимагало законодавство. Ухвалення цього законопроєкту дасть можливість таким людям самостійно звернутися до ТЦК для уточнення своїх персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального розміру.

У пояснювальній записці наголошується, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету. А тому очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян.

Проєктом Закону також пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши його декількома новими статтями. Зокрема, статтею 300-3, яка передбачає, що у разі, якщо особа не оспорює допущене порушення, згодна на притягнення її до адмінвідповідальності та упродовж 10 календарних днів з дня набрання законної сили постановою про накладення штрафу за правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, сплатила 50% розміру штрафу, така постанова вважається виконаною.

А у разі несплати порушником штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адмінстягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню.

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