У Кременчуці від COVID-19 померла жінка

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Нині кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, зазначили у міськраді

За минулий тиждень у Кременчуці від COVID-19 померла жінка 86 років. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 7 жовтня.

Загалом у Кременчуці лікарі зареєстрували 29 випадків захворювання на COVID-19 та 824 ГРВІ. За минулий тиждень до інфекційного відділення госпіталізували 9 дітей з ГРВІ, з COVID-19 — 1 дитину та 4 дорослих.

Нині кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, зазначили у міськраді.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві при аналізі стічних вод на очисних спорудах виявили збудники COVID-19. Після детального аналізу стало відомо, усі визначені зразки збудника є варіантом Омікрон, зокрема нового сімейства «FLiRT».