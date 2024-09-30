Відзавтра вступають в дію нові графіки погодинного відключення світла: що зміниться

Відзавтра, із 1 жовтня, на Полтавщині починають діяти нові графіки погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Такий графік складається раз на рік. Він складається із шести черг, куди віднесені усі населені пункти, вулиці та будинки області.
Нові графіки для кожної з черг оприлюднені на сайті «Полтаваобленерго» за посиланням.
Нагадаємо, майбутню зиму для України аналітики називають найтяжчою від початку війни. За попередніми оцінками, світла у споживачів може не бути від 4 до 18 годин на добу.
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