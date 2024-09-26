Забули ліхтарики в укриття і дітей. У Кременчуцькому ліцеї №11 можуть звільнити директора

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 678

Малецький розповів, що з вчителями та керівником ліцею «була проведена певна робота, організаційні висновки, у тому числі й зменшення преміювання директора»

У Кременчуцькому ліцеї № 11 відбудуться кадрові зміни, які, зокрема, можуть торкнутись і директора ліцею Наталію Бикову, у разі, якщо у закладі повторюватимуться випадки неналежного виконання певних обов’язків. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 26 вересня.

— У нас була ситуація 2 вересня, коли вчителі школи № 11 внаслідок того, що було неналежним чином проведено інструктаж з ними і підготовка до початку навчального року — хтось з них забув ліхтарики, хтось з них забув двох дітей, які прийшли до укриття ЦНАП самостійно, бо вони звикли так ходити, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Він додав, що з вчителями та директором ліцею «була проведена певна робота, організаційні висновки, у тому числі і зменшення преміювання директора».

— Якщо такі випадки будуть повторюватись, то дійсно будуть прийняті кадрові рішення, — заявив Малецький.

Нагадаємо, до «Кременчуцького Телеграфа» звернулись батьки учнів ліцею № 11 «Гарант», які обурені станом укриття, куди ходитимуть їхні діти під час навчального року. Йдеться про сховище під гуртожитком Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій. Директорка ліцею № 11 «Гарант» Наталія Бикова прокоментувала ТЪ, що це одне з небагатьох протирадіаційних сховищ у Кременчуці і ремонт там виконаний. Директорка наголосила, що ніякої плісняви в укритті немає, але на момент зйомки світлин батьками був недороблений ремонт, в роботі залишалися один туалет і одна кімната. Станом на серпень 2023 року ремонт закінчили, комісія прийняла сховище, ліцей уклав договір з гуртожитком.