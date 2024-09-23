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Через «Укрпошту» розіслали не 6000, а поки лише першу тисячу повісток з е-підписами керівників ТЦК

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 394

 

Це була перша тестова партія повісток військовозобов’язаним – «далі буде»

В «Укрпошті» підтвердили інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо відправки першої партії тестових повісток з електронними підписами начальників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Але заявлена цифра у 6000 повісток не відповідає дійсності. Про це заявив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у коментарі порталу dev.ua.

За його словами, перші тестові повістки з електронними підписами керівників ТЦК справді було розіслано, проте йдеться не про 6000, а про приблизно 1000 повісток.

— Далі буде, — зазначив керівник «Укрпошти».

Інформацію про відправку 6000 повісток 18 вересня оприлюднив портал Ukrainian Military Pages із посиланням на представників командування Сухопутних військ ЗСУ. Видання написало, що в Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, в межах якого на сервери «Укрпошти» надійшло 6000 повісток з електронними підписами начальників ТЦК.

При цьому на кого саме формувати повістки обирали не в місцевих ТЦК — повістки були згенеровані Реєстром військовозобов’язаних. Усі розіслані повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК, про що свідчить спеціальний QR-код. Вони були роздруковані «Укрпоштою» та надіслані за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.

На явку до ТЦК за такою повісткою військовозобов’язаним надається 14 днів.

Повістка, надіслана поштою, вважається врученою у разі:

  • отримання поштового відправлення військовозобов’язаним;
  • відмови від отримання поштового відправлення;
  • відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • відсутності особи за адресою, задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

У разі неявки військовозобов’язаного за повісткою передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП. При цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних керівників ТЦК у порядку, визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.

У випадку неможливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання вимоги ТЦК та відкликання цієї вимоги.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, за словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна«повістка поштою — це якраз більше для розшуку громадян — для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу», а також «щоб викликати громадян, які не працюють та яких не можна викликати, скажімо так, іншими засобами». 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повістки ТЦК укрпошта військовозобов'язані
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