У Кременчуці з Крюківського мосту стрибнув чоловік: що відомо

Відомо також, що працівники комунального підприємства «Аква-Сервіс Кременчук» виїхали рятувати чоловіка
17 вересня поліція отримала повідомлення про те, що з Крюківського мосту стрибнув чоловік. На місце події виїхали правоохоронці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.
Відомо також, що працівники комунального підприємства «Аква-Сервіс Кременчук» виїхали рятувати чоловіка.
Нагадаємо, кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція не хоче шукати його вкрадений телефон.
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