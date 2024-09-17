У Кременчуці з Крюківського мосту стрибнув чоловік: що відомо

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 524

Відомо також, що працівники комунального підприємства «Аква-Сервіс Кременчук» виїхали рятувати чоловіка

17 вересня поліція отримала повідомлення про те, що з Крюківського мосту стрибнув чоловік. На місце події виїхали правоохоронці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції. Відомо також, що працівники комунального підприємства «Аква-Сервіс Кременчук» виїхали рятувати чоловіка. Нагадаємо, кременчужанин погрожував підірвати Крюківський міст, бо поліція не хоче шукати його вкрадений телефон.

Автор: Телеграф

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