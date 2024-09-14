У Кременчуці невідомі намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус — соцмережі

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14 вересня у соцмережах почали поширювати відео, на якому видно, як невідомі намагались затримати чоловіка і затягнути в мікроавтобус. За словами очевидців, чоловік намагався втекти.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся до пресслужби Кременчуцького районного управління поліції за коментарем. На момент публікації відповідь редакція не отримала. Водночас твердження про те, що у цьому брали участь представники територіального центру комплектування нині не мають підтверджень — джерела, що мають зв’язок з ТЦК, не коментують цю ситуацію.

Нагадаємо, 12 у Кременчуці поблизу ринку «Плеяда» представники військової служби правопорядку затримали чоловіка, який самовільно залишив військову частину.