Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинув військовий зі Світловодська Денис Терновський

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Військовий проходив навчання в Інституті зв'язку, а після цього мав їхати на Донеччину боронити Україну

Внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку у Полтаві загинув військовослужбовець із Світловодська Денис Терновський. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.

Денис ще два дні після ракетного удару боровся за життя, проте його серце зупинилося 5 вересня у лікарні.

За даними Світловодської громади, військовому було 36 років. З початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю, возив харчі до Бучі й допомагав там розбирати завали після окупації.

— Денис дуже багато волонтерив, завжди з усіма знаходив спільну мову, спокійний, люблячий, врівноважений. Завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації, відповідальний до роботи, — пригадують його рідні.

Чоловік мав серцеву ваду, проте увесь час намагався приєднатися до Сил оборони України. У територіальному центрі комплектування йому 4 рази відмовляли, проте Денис таки домігся свого — на військову службу його мобілізували 13 червня 2024 року.

Служив військовий на посаді зв’язківця спочатку на Чернігівщині, а пізніше — на Сумщині. У Полтаві Денис перебував на навчанні, після якого мав їхати на Донеччину і там боронити Україну від окупантів.

Після ракетного удару по Інституту зв’язку чоловік потрапив до лікарні, де за два дні переніс чотири операції. На жаль, п’ята операція стала для нього фатальною — серце у чоловіка зупинилося.

У загиблого Дениса Терновського лишилися дружина, одинадцятирічна донька та двоє сестер.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, офіційно відомо про 58 загиблих. У п'ятницю у Полтаві поховали шістьох військовослужбовців, які загинули на місці влучання 3 вересня. Також стало відомо, що серед загиблих — працівниця Інституту зв’язку, яка народилася у Кременчуцькому районі.