Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинув військовий зі Світловодська Денис Терновський

Військовий проходив навчання в Інституті зв'язку, а після цього мав їхати на Донеччину боронити Україну
Внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку у Полтаві загинув військовослужбовець із Світловодська Денис Терновський. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.
Денис ще два дні після ракетного удару боровся за життя, проте його серце зупинилося 5 вересня у лікарні.
За даними Світловодської громади, військовому було 36 років. З початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю, возив харчі до Бучі й допомагав там розбирати завали після окупації.
Чоловік мав серцеву ваду, проте увесь час намагався приєднатися до Сил оборони України. У територіальному центрі комплектування йому 4 рази відмовляли, проте Денис таки домігся свого — на військову службу його мобілізували 13 червня 2024 року.
Служив військовий на посаді зв’язківця спочатку на Чернігівщині, а пізніше — на Сумщині. У Полтаві Денис перебував на навчанні, після якого мав їхати на Донеччину і там боронити Україну від окупантів.
Після ракетного удару по Інституту зв’язку чоловік потрапив до лікарні, де за два дні переніс чотири операції. На жаль, п’ята операція стала для нього фатальною — серце у чоловіка зупинилося.
У загиблого Дениса Терновського лишилися дружина, одинадцятирічна донька та двоє сестер.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, офіційно відомо про 58 загиблих. У п'ятницю у Полтаві поховали шістьох військовослужбовців, які загинули на місці влучання 3 вересня. Також стало відомо, що серед загиблих — працівниця Інституту зв’язку, яка народилася у Кременчуцькому районі.
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