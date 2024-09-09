Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Внаслідок ракетного удару у Полтаві загинув військовий зі Світловодська Денис Терновський

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

 

Військовий проходив навчання в Інституті зв'язку, а після цього мав їхати на Донеччину боронити Україну

Внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку у Полтаві загинув військовослужбовець із Світловодська Денис Терновський. Про це повідомляє пресслужба Світловодської міської ради.

Денис ще два дні після ракетного удару боровся за життя, проте його серце зупинилося 5 вересня у лікарні.

За даними Світловодської громади, військовому було 36 років. З початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю, возив харчі до Бучі й допомагав там розбирати завали після окупації.

— Денис дуже багато волонтерив, завжди з усіма знаходив спільну мову, спокійний, люблячий, врівноважений. Завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації, відповідальний до роботи, — пригадують його рідні.

Чоловік мав серцеву ваду, проте увесь час намагався приєднатися до Сил оборони України. У територіальному центрі комплектування йому 4 рази відмовляли, проте Денис таки домігся свого — на військову службу його мобілізували 13 червня 2024 року.

Служив військовий на посаді зв’язківця спочатку на Чернігівщині, а пізніше — на Сумщині. У Полтаві Денис перебував на навчанні, після якого мав їхати на Донеччину і там боронити Україну від окупантів.

Після ракетного удару по Інституту зв’язку чоловік потрапив до лікарні, де за два дні переніс чотири операції. На жаль, п’ята операція стала для нього фатальною — серце у чоловіка зупинилося.

У загиблого Дениса Терновського лишилися дружина, одинадцятирічна донька та двоє сестер.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, офіційно відомо про 58 загиблих. У п'ятницю у Полтаві поховали шістьох військовослужбовців, які загинули на місці влучання 3 вересня. Також стало відомо, що серед загиблих — працівниця Інституту зв’язку, яка народилася у Кременчуцькому районі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ракетний удар Полтава загиблий Світловодськ війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх