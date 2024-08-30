Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим, Війна

Кременчуцьким операторам дронів на фронті потрібна допомога — оголошено збір коштів

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 144

 

Підсилювачі сигналу FPV-дрону збільшують дальність його ефективного польоту у 2-3 рази

У сучасній війні дрони мають вирішальне значення. За їх допомогою військові ведуть розвідку позицій та тилів противника, наводять на них нашу артилерію, знищують ворога та його бойову техніку.  

Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти операторам дронів з Кременчука, які зараз воюють на фронті, посилити можливості їхніх FPV-дронів, придбавши для них підсилювач сигналу.

- Кременчуцькі дроноводи просять про допомогу. Це - підсилювач сигналу для FPV-дрону. Якщо на пальцях: без цієї «приблуди» дрон летить на відстань 5 км, а за 26 тисяч доната на правильну справу - вже на 10-15 км, і отой Z-танчик, що постійно кошмарить наші позиції, вже не втече, - написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

Він пояснює, що за $630 наших донатів можуть допомогти нашим захисникам знищити танк ворога, який коштує 2-3 мільйони доларів. Тобто співвідношення 1:4000.

- Хлопцям потрібно 4 таких агрегати. Давайте подаруймо бійцям хоча б ДВА! – пропонує Сергій Кулясов.

Він зауважує, що можливо у Кременчуці знайдеться якесь підприємство, яке захоче самостійно придбати та передати бійцям цей пристрій.

- Контакти дроноводів в мене є – сконтактую, - додає керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа».

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: дрони допомога військовим збір коштів військові фронт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх