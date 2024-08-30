Кременчуцьким операторам дронів на фронті потрібна допомога — оголошено збір коштів

У сучасній війні дрони мають вирішальне значення. За їх допомогою військові ведуть розвідку позицій та тилів противника, наводять на них нашу артилерію, знищують ворога та його бойову техніку.
Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти операторам дронів з Кременчука, які зараз воюють на фронті, посилити можливості їхніх FPV-дронів, придбавши для них підсилювач сигналу.
Він пояснює, що за $630 наших донатів можуть допомогти нашим захисникам знищити танк ворога, який коштує 2-3 мільйони доларів. Тобто співвідношення 1:4000.
Він зауважує, що можливо у Кременчуці знайдеться якесь підприємство, яке захоче самостійно придбати та передати бійцям цей пристрій.
Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.