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Кременчук, Воїни світла

Завтра Кременчук попрощається із патрульним Романом Зеленським, який загинув на війні

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 721

 Про час прощання повідомимо згодом

Завтра, 24 серпня, Кременчук попрощається Романом Зеленським, який загинув на війні.

Як повідомила пресслужба Патрульної поліції України, Роман Зеленський був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції. Він долучився до лав патрульної поліції Києва від самого початку її створення у 2015 році та відзначався своєю самовідданістю, професіоналізмом і відвагою.

Роман був одним із перших патрульних, які заступили на патрулювання вулиць столиці, щоб забезпечувати правопорядок і допомагати людям. Пізніше він пройшов усі випробування і став частиною батальйону тактико-оперативного реагування, а згодом приєднався до відділення тактичної підтримки — TacTeam.

З початком повномасштабної війни Роман став на захист України. Спочатку він виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках країни, захищаючи Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Харківську та Сумську області.

Під час бойових завдань у Запорізькій області Роман виявив і знищив три одиниці російської військової техніки, чим сприяв просуванню українських військ. За свої заслуги та героїзм Роман був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих».

Однак, під час виконання останнього бойового завдання, Роман отримав важке поранення, яке стало фатальним. Лікарі боролися за його життя, але його серце не витримало.

Про чин похорону повідомимо пізніше.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблого.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна воїни світла загиблий загиблі на війні прощание патрульна поліція
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