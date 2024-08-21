«Треба це було робити раніше». Малецький прокоментував облаштування Алеї Пам’яті

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

Відомо, що під час офіційного відкриття Алеї у родичів загиблих кременчуцьких військових виникали питання або невдоволення щодо благоустрою паркової території. Також жителі Кременчука висловлювали думки, що створення Алеї на сьогодні є передчасним

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, «абсолютна більшість» тих, хто брав участь у створенні Алеї Пам’яті, підтримали запропоновану концепцію, яка наразі вже втілена у парку Слави. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 20 серпня.

Відомо, що під час офіційного відкриття Алеї у родичів загиблих кременчуцьких військових виникали питання і невдоволення щодо благоустрою паркової території.

— У нас були дискусії на сесії міської ради як розміщувати, де розміщувати, чи друкувати, чи кольорове. Приходила група родичів загиблих, попросили робити не чорно-білі, а кольорові. Алея, на жаль, постійно поповнюється. Ніхто ні з чим не поспішав, просили родичі, щоб ми максимально швидко це зробили. Треба це було робити раніше, — сказав міський голова.

Нагадаємо, біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планувала зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — понад 63 тис. грн.



