«Треба це було робити раніше». Малецький прокоментував облаштування Алеї Пам’яті

Відомо, що під час офіційного відкриття Алеї у родичів загиблих кременчуцьких військових виникали питання або невдоволення щодо благоустрою паркової території. Також жителі Кременчука висловлювали думки, що створення Алеї на сьогодні є передчасним
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, «абсолютна більшість» тих, хто брав участь у створенні Алеї Пам’яті, підтримали запропоновану концепцію, яка наразі вже втілена у парку Слави. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 20 серпня.
Відомо, що під час офіційного відкриття Алеї у родичів загиблих кременчуцьких військових виникали питання і невдоволення щодо благоустрою паркової території.
Нагадаємо, біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планувала зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — понад 63 тис. грн.
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