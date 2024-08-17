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Військовий облік для призовників. Уряд запроваджує зміни — Мінреінтеграції

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 146

У відомстві вказали, що такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів 

16 серпня на своєму засіданні Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Які зміни запроваджує Уряд:

1. Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

2. Перевірка документів за кордоном

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

3. Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном, зазначили в Мінреінтеграції.

4. Перелік громадян

Буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.

У відомстві вказали, що такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» пояснював, як стати на військовий облік призовників 17-річному юнаку, що знаходиться за кордоном

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Автор: Телеграф Джерело фото: mil.in.ua/ілюстративне
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