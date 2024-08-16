У Кременчуці хочуть створити новий сквер

Біля скверу Алітуського кременчуцька влада планує створити сквер Бердянський. Про це стало відомо під час сесії міської ради 16 серпня.
Нагадаємо, 15 липня Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ, який нині перебуває у російській окупації. Захід організували у День української державності. Біля приміщення міської ради у сквері Поштовому відкрили символічну алею солідарності з Бердянськом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.