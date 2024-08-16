У Кременчуці хочуть створити новий сквер

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 480 Коментарів: 1

Кременчук і Бердянськ є містами-побратимами

Біля скверу Алітуського кременчуцька влада планує створити сквер Бердянський. Про це стало відомо під час сесії міської ради 16 серпня.

— Бердянськ передасть скульптурну композицію, допоможе в організації і зробимо це для підтримки нашого міста побратима, який нині перебуває в окупації, міста Бердянськ, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, 15 липня Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ, який нині перебуває у російській окупації. Захід організували у День української державності. Біля приміщення міської ради у сквері Поштовому відкрили символічну алею солідарності з Бердянськом.