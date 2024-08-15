У Кременчуці з вікна багатоповерхівки впав краєзнавець Євген Бергер

15 серпня з вікна кременчуцької багатоповерхівки випав літній чоловік. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Нині поліція з’ясовує обставини події. У соцмережах шириться інформація про те, що цим чоловіком є відомий місцевий краєзнавець Євген Бергер, втім у поліції поки що не можуть підтвердити, що це саме він.
Почесний громадянин міста Бергер тривалий час лікувався та пережив операцію.
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