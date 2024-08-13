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Пенсіонер з Кременчуччини, який передав свій мотоцикл ЗСУ, отримав з фронту його фото з подякою від захисників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 459

 

Старенький мотоцикл спочатку майже пів року добре послужив вертолітникам, а наразі його передали на фронт бійцям 5-ї окремої штурмової бригади

У жовтні минулого року «Кременчуцький Телеграф» розповідав, як мешканець Садків, що під Кременчуком, 79-річний Іван Іванович Бондаренко подарував бійцям ЗСУ свій важкий мотоцикл КМЗ «Дніпро» з коляскою. Тоді до директора «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернувся його зять, лікар Ігор Чернобай, який передав прохання ветерана щодо передачі цього мотоцикла до якоїсь бойової частини ЗСУ.

 

— Що я можу дати нашим захисникам, то і віддаю. Дай Боже, щоб він поміг бійцям на фронті, - сказав під час передачі мотоцикла волонтерам Іван Бондаренко.

Ветеран з Кременчуччини передав захисникам мотоцикл «Дніпро», але його треба відремонтувати

Мотоцикл виявився загалом справним, хоч і простояв три роки без руху, проте потребував повного технічного обслуговування. Кременчуцькі волонтери зробили капітальний ремонт та перефарбували старенький мотоцикл у камуфляжний колір. Свою службу в ЗСУ він почав у одному з вертолітних підрозділів, де майже пів року добре послужив авіаторам на аеродромі. А нещодавно дідусів мотоцикл передали в один із бойових підрозділів 5-ї окремої штурмової бригади, який тримає оборону на фронті.

 

 

На прохання «Кременчуцького Телеграфа» бійці прислали фото, де «мотомонстр» з Кременчуччини допомагає їм виконувати бойові завдання на лінії зіткнення.

Сьогодні, 13 серпня, Сергій Кулясов завітав на подвір’я Івана Івановича Бондаренка у Садках, передав ветерану фотографії його мотоцикла з фронту, подяку від бійців 5-ї ОШБр та маленькі гостинці для пенсіонера та його дружини Клавдії Олексіївни.

 

— Дуже вдячні нашим воїнам за те, що вони нас захищають… Я тільки одне скажу — смерть отим гадам, російським окупантам. То не люди, то дияволи, — сказав на прощання розчулений Іван Бондаренко.

Нагадаємо, у грудні минулого року ветеран з Кременчука Сергій Білоцерковець безоплатно передав військовим човен «Дніпро». А пенсіонер з Кременчуцького району Василь Старовіт передав свій автомобіль українським воїнам на один з гарячих напрямків фронту.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мотоцикл Дніпро Кулясов допомога військовим фронт
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