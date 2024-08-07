Цьогоріч на Кременчуччині відкриється менше шкіл, ніж у попередньому році

Цьогорі на Кременчуччині навчальний рік розпочнуть 108 шкіл. Це на 4 школи менше, ніж у попередньому році. Про це сьогодні, 7 серпня, на ранковому брифінгу розповів в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
За його словами, ліквідували в районі:
Учнів у школах у новому навчальному році теж стане менше.
Також посадовець наголосив, що в Оболонській та Семенівській громадах спостерігається незначне зростання кількості учнів, у той час як по інших школах кількість учнів зменшується.
Нагадаємо, учора, 6 серпня, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький доповів, що наразі школи Кременчуцької громади у повному обсязі не забезпечені вчителями та іншими педпрацівниками.
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