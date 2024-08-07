Цьогоріч на Кременчуччині відкриється менше шкіл, ніж у попередньому році

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 118

Кількість учнів у закладах освіти райну теж частково зменшиться у порівнянні з попереднім

Цьогорі на Кременчуччині навчальний рік розпочнуть 108 шкіл. Це на 4 школи менше, ніж у попередньому році. Про це сьогодні, 7 серпня, на ранковому брифінгу розповів в. о. начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

За його словами, ліквідували в районі:

Радалівську гімназію Глобинської міської ради;

Кагамлицька початкова школа Градизької селищної ради;

Василівська гімназія Семенівської селищної ради;

Очеретуватська гімназія Семенівської селищної ради.

Учнів у школах у новому навчальному році теж стане менше.

— Навчатимуться для отримання повної загальної середньої освіти близько 35 тисяч учнів, що на 1,5 тисячі учнів менше, ніж минулого року, — заявив Даценко.

Також посадовець наголосив, що в Оболонській та Семенівській громадах спостерігається незначне зростання кількості учнів, у той час як по інших школах кількість учнів зменшується.

Нагадаємо, учора, 6 серпня, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький доповів, що наразі школи Кременчуцької громади у повному обсязі не забезпечені вчителями та іншими педпрацівниками.