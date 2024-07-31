Рішення буде у листопаді: медики кременчуцької «швидкої» чекають на ухвалу суду щодо скасування своїх доган

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 76

В Автозаводському райсуді Кременчука продовжують розглядати справи чотирьох працівників «швидкої», яким торік винесли догани. Причиною стала смерть хворої жінки, до якої медики у липні минулого року двічі виїздили на виклик. Усі четверо медпрацівників подали позови щодо скасування винесених їм доган

Сьогодні, 31 липня, у стінах Автозаводського районного суду міста Кременчук продовжили розглядати справу фельдшерки «швидкої» Наталії К., яка була старшою першої бригади, що торік у липні виїздила на виклик до хворої жінки.

Аналогічне засідання мало б відбутися й у понеділок, 29 липня: позивачем у цій справі є Валерій Рой, фельдшер «швидкої» та старший бригади, яка виїздила на виклик до померлої вдруге. Проте це засідання перенесли на серпень.

На сьогоднішньому ж засіданні були присутні адвокат позивачки Валерій Гонтар, представник відповідача Ярослав Гречаний та свідок зі сторони відповідача — заступниця директора Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Нікітіна, яку не встигли заслухати на минулому засіданні, що відбулося 11 червня. Тоді встигли виступити свідки позивачки — її колеги Валерій Рой, Олена Левочко й Анну Тарасенко. Зі сторони відповідача заслухали свідка завідувача відділу телеметричного консультування Любомира Ткача.

Адвокат Гонтар попросив суд проводити засідання і без Наталії, оскільки її уже допитали раніше.

Журналісти на судове засідання не потрапили, оскільки воно відбувалося не у залі суду, а в службовому кабінеті. Проте вже після завершення засідання позивачка у телефонній розмові повідомила Телеграфу про його перебіг.

Засідання тривало недовго. Пані Нікініта розповідала про те, як медики мали б діяти під час виклику на місці за протоколом.

По завершенню засідання суддя Нестеренко повідомив, що наступне засідання відбудеться 25 листопада — на ньому суд уже й оголосить рішення.

Нагадаємо, на початку квітня суд уже виніс перше рішення у справах медиків. Тоді суддя Кременчуцького районного суду Анна Река не задовольнила цивільний позов фельдшерки Олени Левочко до свого керівництва. Тоді адвокат позивачки Валерій Гонтар повідомив, що після публікації повного тексту рішення сторона позивача подаватиме апеляцію.