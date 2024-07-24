До України повернеться спека: синоптики назвали дати

28 і 29 липня по всій Україні очікується повернення спекотної погоди. Відомо, зо на півдні та південному сході ймовірно з неділі температура підніметься до +34+37 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй facebook-сторінці.
Загалом по всій Україні у неділю-понеділок температура триматиметься до +30+34 градусів, зазначила фахівчиня.
Нагадаємо, 17 липня в Україні зафіксували найспекотніший день літа.
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