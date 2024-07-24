До України повернеться спека: синоптики назвали дати

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 154

Найспекотніше буде на півдні України

28 і 29 липня по всій Україні очікується повернення спекотної погоди. Відомо, зо на півдні та південному сході ймовірно з неділі температура підніметься до +34+37 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй facebook-сторінці.

Загалом по всій Україні у неділю-понеділок температура триматиметься до +30+34 градусів, зазначила фахівчиня.

— 24 липня в більшості областей України температура повітря сягне +25+29 градусів, у південній частині +30+34 градуси. А вночі взагалі рахат-лукум! +16+20 градусів, — написала Діденко.