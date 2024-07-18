Кременчук прощатиметься із Володимиров Дадаковим, який загинув у березні 2022 року

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Загинув військовий під час виконання бойового завдання на Донеччині

Завтра, 19 липня, Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Володимиром Дадаковим. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука. До лав Збройних сил України Володимир приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення — 6 березня 2022 року. Загинув 14 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Благодатне Бахмутського району на Донеччині. У полеглого воїна лишилися дружина, діти та онуки. Прощання та поховання Володимира Дадакова відбудеться завтра, 19 липня: 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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