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Кременчук прощатиметься із Володимиров Дадаковим, який загинув у березні 2022 року

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 168

 

Загинув військовий під час виконання бойового завдання на Донеччині

Завтра, 19 липня, Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Володимиром Дадаковим. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

До лав Збройних сил України Володимир приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення — 6 березня 2022 року. Загинув 14 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Благодатне Бахмутського району на Донеччині.

У полеглого воїна лишилися дружина, діти та онуки.

Прощання та поховання Володимира Дадакова відбудеться завтра, 19 липня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна Прощання поховання загиблий воїни світла
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