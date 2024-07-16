Сьогодні останній день для оновлення даних — начальник Кременчуцького РТЦК пояснив, де це можна зробити

Із завтрашнього дня усіх, хто не оновив свої військово-облікові дані, будуть штрафувати, проте кількість патрулів на вулицях збільшувати не планують
Термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом про вдосконалення мобілізації № 3633-IX сьогодні закінчується. Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.
Вже із завтрашнього дня, 17 липня, тих військовозобов’язаних, які це не зроблять, можуть притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати на суму від 17000 до 25500 грн. Втім, ще можна встигнути це зробити й уникнути неприємностей від ТЦК.
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Про це сьогодні під час нагородження військовослужбовців розповів начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Мирослав Волков.
На питання, чи багато військовозобов’язаних вже оновило свої дані та скільки ще не оновили, він не назвав конкретної цифри.
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Мирослав Волков також відповів на питання щодо можливого збільшення кількості патрулів на вулицях, які будуть шукати тих, хто не оновив свої облікові дані.
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Нагадаємо, про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.
Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.
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