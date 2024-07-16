Сьогодні останній день для оновлення даних — начальник Кременчуцького РТЦК пояснив, де це можна зробити

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 382

Із завтрашнього дня усіх, хто не оновив свої військово-облікові дані, будуть штрафувати, проте кількість патрулів на вулицях збільшувати не планують

Термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом про вдосконалення мобілізації № 3633-IX сьогодні закінчується. Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.

Вже із завтрашнього дня, 17 липня, тих військовозобов’язаних, які це не зроблять, можуть притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати на суму від 17000 до 25500 грн. Втім, ще можна встигнути це зробити й уникнути неприємностей від ТЦК.

Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані

Про це сьогодні під час нагородження військовослужбовців розповів начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Мирослав Волков.