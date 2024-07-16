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Сьогодні останній день для оновлення даних — начальник Кременчуцького РТЦК пояснив, де це можна зробити

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 382

 

Із завтрашнього дня усіх, хто не оновив свої військово-облікові дані, будуть штрафувати, проте кількість патрулів на вулицях збільшувати не планують

Термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом про вдосконалення мобілізації № 3633-IX сьогодні закінчується. Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.

Вже із завтрашнього дня, 17 липня, тих військовозобов’язаних, які це не зроблять, можуть притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати на суму від 17000 до 25500 грн. Втім, ще можна встигнути це зробити й уникнути неприємностей від ТЦК.

Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані

Про це сьогодні під час нагородження військовослужбовців розповів начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Мирослав Волков.

— Сьогодні, 16 липня, — останній день, коли військовозобов’язані можуть оновити військово-облікові дані. І після цього, вже з завтрашнього дня, усі військовозобов’язані, які не встигли, мають бути оштрафовані. Ми певним з розумінням ставимося до цієї ситуації. Тому всі військовозобов’язані можуть оновити ці дані свої через «Резерв+», а також через ЦНАП, — пояснив Мирослав Волков.

На питання, чи багато військовозобов’язаних вже оновило свої дані та скільки ще не оновили, він не назвав конкретної цифри.

— Свої дані вже оновили дуже багато військовозобов’язаних, але є певний відсоток, який я зараз називати не буду, які цього, на жаль, не зробили. Вони не розуміють тієї відповідальності, яка стоїть перед нами та перед ними особисто, — зауважив керівник районного ТЦК та СП.

Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

Мирослав Волков також відповів на питання щодо можливого збільшення кількості патрулів на вулицях, які будуть шукати тих, хто не оновив свої облікові дані.

— Кількість патрулів ми збільшувати не плануємо. У нас працюють спільні групи оповіщення з органами місцевого самоврядування у складі представників Національної поліції та представників нашої організації — територіального центру комплектування. Вони і далі будуть працювати в плановому режимі щодо оповіщення військовозобов’язаних, — пояснив він.

Минулого тижня облікові дані через «Резерв+», ЦНАП та ТЦК оновив майже мільйон громадян

Нагадаємо, про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.


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Якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських — речник Полтавського обласного ТЦК

Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження прав водія – речник ТЦК про те, що чекає на порушників

Хто має оновити свої облікові дані та де можна зробити це без черги – речник Полтавського ОТЦК

Кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ вважається не дійсним —Полтавський ОТЦК

Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький РТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовозобов'язані військовий облік штраф Волков
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