Реорганізація лікарні «Придніпровська» та фінансування НСЗУ: що розповіли у службі

У 2024 році Національна служба здоров’я планує за окремими напрямками переглянути можливість впровадження селективного контрактування. Про це 2 липня повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.
Раніше у НСЗУ анонсували, що навіть ті лікарні, які мають мінімальні вимоги, можуть не отримати гроші за пологи, інфаркти та інсульти з держбюджету — тобто все залежатиме від ефективності надання послуг.
Нагадаємо, раніше заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова розповіла, що лікарню «Придніпровська» об‘єднують з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського через те, що у майбутньому НСЗУ може розглядати питання виділення грошей лише тим лікарням, що входять у спроможну мережу закладів охорони здоров‘я. Міська влада заявляла, що у майбутньому лікарня «Придніпровська» може не відповідати тим вимогам, які необхідні для контрактування з НСЗУ.
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