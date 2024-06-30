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Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати військово-облікові дані до 16 липня

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 668

 

Законодавство України передбачає обов'язкову постановку на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років

Новий закон про вдосконалення мобілізації вимагає від усіх військовозобовязаних, призовників та резервістів оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів з дня набрання ним чинності. Цей термін закінчується 16 липня. Втім, є деякі категорії українців, яким точно не потрібно цього робити. Їх усього шість.

Кому не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані:

  • чоловікам, яким менше ніж 18 та більш як 60 років;
  • тим, кого виключено з військового обліку;
  • тим, кого визнано непридатним до проходження військової служби за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • не військовозобов'язаним жінкам;
  • військовослужбовцям;
  • чоловікам віком від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Кому треба оновити свої військово-облікові до 16 липня:

  • усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 25 до 60 років;
  • усім чоловікам, які перебувають на військовому обліку призовників віком від 17 до 25 років;
  • тим, у кого був статус «обмежено-придатний» до проходження військової служби;
  • жінкам з медичною та фармацевтичною спеціальністю.

Оновлювати свої дані в ТЦК потрібно й тим, хто має відстрочку від призову на військову службу, зокрема, студентам, а також заброньованим.

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Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. У Кременчуцькому РТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік оновлення військовозобов'язвні призовники
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