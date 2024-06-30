Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати військово-облікові дані до 16 липня

Законодавство України передбачає обов'язкову постановку на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років
Новий закон про вдосконалення мобілізації вимагає від усіх військовозобовязаних, призовників та резервістів оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів з дня набрання ним чинності. Цей термін закінчується 16 липня. Втім, є деякі категорії українців, яким точно не потрібно цього робити. Їх усього шість.
Кому не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані:
Кому треба оновити свої військово-облікові до 16 липня:
Оновлювати свої дані в ТЦК потрібно й тим, хто має відстрочку від призову на військову службу, зокрема, студентам, а також заброньованим.
За неоновлення даних ТЦК штрафуватиме лише у разі відсутності інформації в реєстрах — заступниця міністра оборони
Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. У Кременчуцькому РТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.
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