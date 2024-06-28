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Майору Ігорю Пугачу посмертно присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 80

Також його удостоїли ордена «Золота Зірка»

Указом Президента України № 398/2024 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане служіння Українському народові, майору Ігорю Олександровичу Пугачу надали звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь полеглого військовослужбовця, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майора Ігоря Пугача. 

Про те, хто такий Ігор Пугач, на честь якого назвали вулицю у Кременчуці, можете прочитати ТУТ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ігор Пугач Герой України золота зірка
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