Нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов не підписав документ в підтримку законопроєкту про заборону УПЦ (МП)

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 286 Коментарів: 1

Народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов не підписав документ на підтримку законопроєкту про заборону дії Українськкої православної церкви Московського патріархату. Окрім нього таких депутатів із Полтавської області ще троє. Загалом документ не підписали понад 140 нардепів. Їхній поіменний список опублікувало видання LB.ua.

За даними журналістів, цей документ на підтримку законопроєкту, який мають розглянути народні депутати у другому читанні, створила міжфракційна група, до складу якої увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, окрім «Платформи за життя та мир» і «Відновлення України» — тобто колишньої проросійської ОПЗЖ.

У повному складі підтримали законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» (№ 8371) представники фракції «Європейська Солідарність» та «Голос».

Усього ж до списку тих, хто документ не підписав, потрапили 146 народних депутатів, зокрема і ті, які наразі перебувають під слідством, наприклад Нестор Шуфрич. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів — від «Слуги народу». Від «Батьківщини» не підтримали двоє. Від «Платформи за життя і мир» (колишня ОПЗЖ) підтримав лише один депутат.

Значиться у цьому списку і нардеп із Кременчука Юрій Шаповалов.

Ще одного кременчуцького депутата від партії «Слуга народу» Олексія Мовчана у списку немає. Зате є інші троє його колег по партії, що теж представляють Полтавщину — Костянтин Касай, Ольга Савченко та Олексій Устенко.

Нагадаємо, це уже не перший випадок, коли Юрій Шаповалов не підтримує законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП) на території України. Торік у жовтні, коли Верховна Рада розглядала цей законопроєкт у першому читанні, кременчуцький нардеп під час голосування «випарився».