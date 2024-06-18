Кременчук без Макаренка: на Полтавщині планують перейменувати усі об'єкти топонімії, пов'язані із радянським педагогом

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 528

Перейменувати планують заклади освіти й вулиці, які мають ім'я Макаренка, а також демонтувати усі пам'ятники й меморіальні дошки, встановлені на його честь

На Полтавщині планують перейменувати усі об'єкти топонімії, що мають ім’я радянського педагога Макаренка. Про це пише регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у Полтавській області Олег Пустовгар.

Пустовгар повідомляє, що минулого тижня відбувся круглий стіл під назвою «Співробітник НКВС, радянський педагог Антон Макаренко: публічний чи науковий і музейний простори?». Участь у ньому взяли представники обласної військової адміністрації, УІНП та Полтавської академії неперервної освіти (ПАНО).

— На зібранні обговорили необхідність перейменування вулиць і навчальних закладів й демонтажу дощок і споруд звеличення (так званих «пам’ятників) співробітника сталінського НКВС Антона Макаренка, — пише Пустовгар.

Перейменувати планують 4 заклади освіти (3 з них — у Кременчуці) та 4 вулиці в області:

Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради;

обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради;

Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка;

науковий ліцей «Політ» при обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»;

вулиця у Полтаві;

вулиця у Кременчуці;

провулок у Гребінці;

вулиця у селі Рокитне Омельницької громади Кременчуцького району.

Демонтажу підлягають:

дошка на фасаді будівлі Полтавського національного педагогічного університету на вулиці Остроградського у Полтаві;

дошки на фасадах будівель Полтавського ліцею імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради, Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради; Кременчуцького професійного ліцею імені А. С. Макаренка;

дошка на «будинку, в якому жив педагог та письменник А. С. Макаренко»;

пам’ятник у Кременчуці на вулиці Макаренка;

пам’ятник у Кременчуці на вулиці Петруся, буд. 140;

пам’ятник «Макаренко і діти» у Кременчуці, вул. Валентини Федько, 33.

Наразі в області діють два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди можуть бути переміщені усі згадані об'єкти із публічного простору.

Музей Макаренка у Кременчуці

Також під час засідання прозвучала думка, що музеї Макаренка могли б стати центрами критичного наукового аналізу «макаренківської» проблематики.

Що відомо про Антона Семеновича Макаренка

Начальниця управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах УІНП Олена Охрімчук назвала деталі архівної справи Макаренка. З 1 липня 1935 року він обіймав посаду помічника начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР — начальника II відділення цього ж відділу. 14 липня 1936 року подав рапорт на звільнення з НКВС УРСР. А з жовтня 1936 року виконував обовʼязки керівника колонії НКВС № 5 у місті Бровари Київської області.

Полтавський краєзнавець Леонід Булава, який ретельно вивчав в архівах життєвий шлях Макаренка у 1917-1920 роках, назвав його «талановитим пристосуванцем».

— Для Макаренка більшовицький режим створив можливості соціального ліфта, і він їх використав. Макаренко служив режиму, у якого, між іншим, весь час був на гачку через білогвардійця — брата Віталія, та білогвардійські моменти своєї біографії, — констатував Булава.

Також під час круглого столу навели ще кілька прикладів із біографії Макаренка. У період денікінської російської окупації Полтави Макаренко служив білогвардійським загарбникам, працюючи директором полтавської школи № 2 імені генерал-губернатора Малоросії князя Куракіна. На цю посаду денікінці, тобто прихильники «єдиної і неділимої Росії» призначили Макаренка у вересні 1919 року.

На думку Олега Пустовгара, культ Макаренка, який сформували у радянські роки, і досі затіняє собою Григорія Ващенка і Софію Русову — видатних педагогів-українофілів, борців за незалежність України у XX столітті, життя і діяльність яких пов’язані з Полтавщиною.

Нагадаємо, у травні в Кременчуці відбулася комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, під час якої затвердили нові назви для восьми вулиць у Кременчуці. Проте за перейменування вулиці Макаренка більшість членів комісії утрималася.