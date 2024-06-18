Кременчук без Макаренка: на Полтавщині планують перейменувати усі об'єкти топонімії, пов'язані із радянським педагогом

Перейменувати планують заклади освіти й вулиці, які мають ім'я Макаренка, а також демонтувати усі пам'ятники й меморіальні дошки, встановлені на його честь
На Полтавщині планують перейменувати усі об'єкти топонімії, що мають ім’я радянського педагога Макаренка. Про це пише регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у Полтавській області Олег Пустовгар.
Пустовгар повідомляє, що минулого тижня відбувся круглий стіл під назвою «Співробітник НКВС, радянський педагог Антон Макаренко: публічний чи науковий і музейний простори?». Участь у ньому взяли представники обласної військової адміністрації, УІНП та Полтавської академії неперервної освіти (ПАНО).
Перейменувати планують 4 заклади освіти (3 з них — у Кременчуці) та 4 вулиці в області:
Демонтажу підлягають:
Наразі в області діють два музеї Макаренка — у Кременчуці та у селі Ковалівка Полтавського району. Саме туди можуть бути переміщені усі згадані об'єкти із публічного простору.
Також під час засідання прозвучала думка, що музеї Макаренка могли б стати центрами критичного наукового аналізу «макаренківської» проблематики.
Начальниця управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах УІНП Олена Охрімчук назвала деталі архівної справи Макаренка. З 1 липня 1935 року він обіймав посаду помічника начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР — начальника II відділення цього ж відділу. 14 липня 1936 року подав рапорт на звільнення з НКВС УРСР. А з жовтня 1936 року виконував обовʼязки керівника колонії НКВС № 5 у місті Бровари Київської області.
Полтавський краєзнавець Леонід Булава, який ретельно вивчав в архівах життєвий шлях Макаренка у 1917-1920 роках, назвав його «талановитим пристосуванцем».
Також під час круглого столу навели ще кілька прикладів із біографії Макаренка. У період денікінської російської окупації Полтави Макаренко служив білогвардійським загарбникам, працюючи директором полтавської школи № 2 імені генерал-губернатора Малоросії князя Куракіна. На цю посаду денікінці, тобто прихильники «єдиної і неділимої Росії» призначили Макаренка у вересні 1919 року.
На думку Олега Пустовгара, культ Макаренка, який сформували у радянські роки, і досі затіняє собою Григорія Ващенка і Софію Русову — видатних педагогів-українофілів, борців за незалежність України у XX столітті, життя і діяльність яких пов’язані з Полтавщиною.
Нагадаємо, у травні в Кременчуці відбулася комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, під час якої затвердили нові назви для восьми вулиць у Кременчуці. Проте за перейменування вулиці Макаренка більшість членів комісії утрималася.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.