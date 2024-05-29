У четвер у Кременчуці не планують застосовувати погодинні графіки відключення світла

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Завтра, 30 травня, у Кременчуці, на Полтавщині та по усіх регіонах України не планують вводити графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться і вимагатиме обмежень у споживанні, про це компанія повідомить додатково.