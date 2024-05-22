Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки автомобіля

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Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт № 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «вдосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Національної гвардії України заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки».

Нацгвардія і зараз має право вживати певних заходів примусу до правопорушників. Законопроєкт № 10311 значно спрощує порядок та умови їх застосування.

Зокрема, у статті 15 законопроєкту пропонується встановити, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання своїх повноважень можуть використовувати та застосовувати заходи примусу:

фізичний вплив;

спеціальні засоби;

зброю, озброєння та бойову техніку;

озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність їх застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчиняє правопорушення. Обраний захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Заборонено застосування заходів примусу:

до жінок з явними ознаками вагітності,

осіб похилого віку,

осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб.

Виключенням щодо цієї заборони є випадки учинення такими особами:

групового та/або збройного нападу чи опору,

якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця, або іншої особи,

якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;

у приміщеннях та на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні.

Військовослужбовці зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця чи інших осіб, або інші тяжкі наслідки.

Передбачається, що у разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий примус не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Нацгвардію завдань та функцій, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб. Перевищення військовослужбовцями своїх повноважень під час використання та застосування заходів примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У статті 16 законопроєкту визначається, що військовослужбовці Національної гвардії мають право застосовувати фізичний вплив для:

забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

припинення правопорушення;

затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Військовослужбовці матимуть право (стаття 17) використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;

під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;

до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;

якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.

Нацгвардійцям нададуть право використовувати гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії для:

відбиття нападу на військовослужбовця, іншу особу та/або військові об’єкти Національної гвардії, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;

затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить при цьому фізичний опір та/або злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця Нацгвардії;

відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

припинення масових заворушень;

припинення групових протиправних дій засуджених до позбавлення волі в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань, а також під час ліквідації наслідків таких дій;

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і намагається здійснити втечу;

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб.

Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспорту:

для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об'єкта, що охороняється Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

Застосовувати службових собак нацгвардійці можуть під час:

патрулювання;

поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;

переслідування та затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення або підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення;

охорони військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;

відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;

звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, а також захоплених військових об’єктів Нацгвардії, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, цивільних об’єктів, запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

припинення масових заворушень;

розмінування.

Нацгвардійцям нададуть право використовувати пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:

відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;

затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;

звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, які перебувають у приміщенні;

припинення масових заворушень.

Застосовувати г ранати, боєприпаси, пристрої , у тому числі малогабаритні підривні пристрої, для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень нацгвардійці зможуть для:

, у тому числі малогабаритні підривні пристрої, для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень нацгвардійці зможуть для: затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця;

звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених;

руйнування перешкод і примусового відчинення та проникнення до об’єктів (у тому числі до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, транспортного засобу тощо).

А використовувати пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, нацгвардійці зможуть для:

захисту від нападу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

відбиття збройного нападу на військові об’єкти Національної гвардії, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти; в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення і намагається здійснити втечу;

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю та інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

подання сигналу тривоги або виклику допомоги;

знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

відбиття групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людини;

припинення масових заворушень.

Військовослужбовцю Національної гвардії України заборонено: