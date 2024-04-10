Неможливо скасовувати процедуру закупівлі: у Кременчуці таки замінять бордюри на понад 1,5 млн грн

Жителі Кременчука створили петицію, у якій просять скасувати 2 тендери на ремонт та заміну бортових каменів на загальну суму понад 1,5 млн грн. Сьогодні з’явилася відповідь на звернення.
19 березня Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери на заміну та встановлення бортового каменю. Загальна вартість договорів складає 1 млн 617 тис. гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Як було вказано у тендерній документації, у цю вартість входить і закупку самого каменю та всіх необхідних матеріалів для робіт — загалом планують закупити 1600 штук. Роботи мають виконати до кінця поточного року.
25 березня жителі Кременчука створили петицію, у якій просять скасувати 2 тендери на ремонт та заміну бортових каменів на загальну суму понад 1,5 млн грн.
За словами ініціатора петиції Максима Ворони, від влади вимагається перенаправити ці кошти на потреби Збройних сил України.
Сьогодні, 10 квітня, на сайті електронних петицій з’явилася відповідь на звернення громади. У своїй відповіді у мерії пояснюють важливість встановлення бордюрів, їх функції та призначення.
Щодо самої закупівлі, то в мерії повідомляють про неможливість її розірвання.
Нагадаємо, на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн.
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