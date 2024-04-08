Завтра Кременчук попрощається із полеглим воїном Андрієм Корчаком

Завтра, 9 квітня, Кременчук попрощається із загиблим військовим Андрієм Корчаком. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення міста.
Загинув Андрій під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України, 26 лютого 2024 року поблизу села Синьківка на Харківщині.
У військового залишилися батьки, дружина, донька.
Прощання та поховання Андрія Корчака відбудеться завтра, 9 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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