У Кременчуці школярам роздавали релігійну літературу. Батьки звинувачують куратора групи у шахрайстві

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У Кременчуці батьки учнів закладів освіти виявили чоловіка, який роздав дітям релігійну літературу. Копаючи глибше, кременчужанка Ольга Пономаренко з’ясувала, що цей чоловік працював на нібито військового капелана Ігоря Шпорталюка. Втім виявилось, що насправді Ігор Шпорталюк — бізнесмен з Рівненської області, який працює з державними коштами — має понад 300 договорів з місцевими закладами освіти. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з підприємцем та поспілкувався з представницею від кременчуцьких батьків, яка оприлюднила історію

Як розповідає на Facebook-сторінці кременчужанка Ольга Пономаренко, невідомий чоловік відвідував класи у кременчуцьких закладах освіти, роздаючи учням релігійну літературу про слово Боже. Жінка з'ясувала що чоловіка звати Віктор і він працював на Ігоря Шпорталюка, нібито військового капелана, волонтера у благодійній організації «МСД «Світло Надії» з Волинської області. Нібито Віктор роздавав релігійну літературу, але кременчужанка додає, що у реальності батьки не знають, «яку інформацію вони збирають, ходячи по класах і спілкуючись з нашими дітьми».

У коментарі ТЪ Ольга розповіла, що вчителі не ставили Вікторові додаткових запитань, адже той мав лист від департаменту освіти Полтавської обласної військової адміністрації. Вона додає, що лист аж ніяк не є дозволом.

Ольга Пономаренко зазначає, що військовий капелан має знаходитись у штаті військової частини, а не громадської чи благодійної організації: «Капелан — це не волонтер ГО».

Сама організація працює у Волинській області і є протестантською.

— Виявляється, отримавши таке посвідчення (їх видали більше сотні на початку повномасштабного (вторгнення Росії — ред.) Шпорталюк пропав з радарів і Віктор Захарович (керівник організації — ред.) навіть не пам’ятає хто йому порадив того Шпорталюка. У зв’язку з різними обставинами, посвідчення бізнесмена-мільйонера Шпорталюка сьогодні (4 квітня — ред.) буде анульоване, — йдеться у повідомленні Ольги.

За словами керівника організації, посвідчення такого типу, які надавав Ігор Шпорталюк, «і так давно не є дійсними й скинув які посвідчення волонтерів зараз видає їх Українська Євангельська Церква».

Також під час розмови Ольги й Ігоря, який, зі слів жінки, представлявся капеланом, виявилось, що чоловік «не являється ані священником, ані пастором, заперечує релігію, з його слів, не являється представником жодної конфесії. Людина взагалі не розуміє відмінності між світською і релігійною літературою».

— Шпорталюк не є військовим капеланом, його посвідчення двічі ФЕЙКОВЕ і взагалі не є посвідченням капелана, — заявляє кременчужанка.

Що відомо про Ігоря Шпорталюка

За даними системи Clarity Project, Ігор Терентійович Шпорталюк — підприємець з Рівненської області, основний вид діяльності — аквакультура. Також займається торгівлею різноманітних товарів — харчові продукти, тютюн, хімічні продукти, корми для тварин, будівельні матеріали тощо.

Повний перелік видів підприємницької діяльності Шпорталюка/скриншот з Clarity Project

Бізнесмен працює і з державними коштами — підписав понад 300 договорів на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Майже всі контракти — з освітніми закладами у Рівненській області. Родина Ігоря Шпорталюка фігурувала у розслідуванні видання «Район.Рівне», які вивчали учасників тендерів в області та їх статки.

За даними аналітичних систем Youcontol та Опендатабот, Ігор Шпорталюк є власником приватного підприємства «Рівне-трансбуд», товариства з обмеженою відповідальністю «Селла».

— Ми досі не знаємо мету і ціль, яку переслідує команда нахабного Шпорталюка з купою фейкових «перепусток». Мені огидно, що будь-яку мінімальну дотичність до військових використовують, як трамплін у бізнесі чи політиці, а розмови про Бога і наші діти стають інструментом збору інформації для якихось покидьків, — додає Ольга Пономаренко.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Ігорем Шпорталюком. Слухавку підняла невідома жінка і зі словами «нічого вам не потрібно», закінчила діалог.