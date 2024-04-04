Сьогодні «Кременчуцький Телеграф» проведе пряму трансляцію. Поговоримо про реабілітацію після інсультів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 121

Як відновитися після інсульту, скільки може тривати реабілітація, чому реабілітація має починатися одразу після виявлення хвороби. Відповіді на важливі питання про інсульт почуєте в рамках вечірнього етеру

У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%. За прогнозами МОЗ, через війну інсульти помолодшають на 10-15 років. Важливим етапом відновлення та адаптації у суспільстві після інсульту є реабілітація, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Сьогодні, 28 березня о 19.00 на платформах Youtube та Facebook «Кременчуцький Телеграф» проведе третю пряму трансляцію на тему інсультів. Цього разу у прямому етері про шлях реабілітації та відновлення після інсульту розкажуть лікарі-реабілітологи Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни:

завідувач реабілітаційного відділу Сергій Філоненко та лікар ФРМ;

очільник мультидисциплінарної команди Олександр Дуда.

Протягом прямої трансляції Ви зможете долучитися до обговорення. Надсилайте свої питання у наші соціальні мережі, або пишіть їх під час прямої трансляції.