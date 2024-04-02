Де у Кременчуці 3 березня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 3 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- вул. Космонавтів, 67;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 127, 129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- вул. Марусі Чурай, 8-52;
- пров. Чорнобаївський, 17-25, 44, 58;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72А-100А;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-83;
- с. Соснівка;
- с. Потоки;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80, 88, 97-145;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Б.Чичибабіна;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В.Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Експресівська;
- вул. Размислова;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського; вул. Аерофлотська;
- просп. Полтавський;
- пров. Караванний;
- пров. Кропивницького;
- пров. Полтавський;
- пров. Правди;
- пров. Якова Петруся;
- пров. Яснопольський;
- вул. Горліс-Горського;
- вул. Миколи Міхновського;
- пров. Гурамішвілі;
- вул. Полковника Оксанченка;
- вул. Северина Наливайка;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Миколи Міхновського;
- вул. Мрії;
- туп. Глобинський;
- туп. Газопровідний;
- туп. Бажана;
- туп. 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Максима Кривоноса, 1А-40;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Черняховського, 1-26;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25;
- вул. Івана Мазепи, 7;
- вул. Перемоги, 34;
- вул. Софіївська, 6.
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11.
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