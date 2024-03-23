Як зенітник з Кременчука Дмитро Мехбат збив «Стінгером» ракету над Києвом

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 79

Дякуємонашому захиснику за захист неба над Україною

"Є!" - радісно вигукує зенітник з Кременчука Дмитро, поки уламки враженої російської ракети летять донизу. Довгі години чергувань в бойовій готовності зводяться до вирішальних секунд: навестись, захопити ціль, зробити постріл.

21 березня росія здійснила масований ракетний обстріл України. 31 ракету знищили сили ППО, з них три - бійці Окремої президентської бригади та підпорядкованих підрозділів.

Одну з ракет, яка прямувала на Київ, знищив зенітник з Кременчука Дмитро Мехбат. До мобілізації він був заступником директора машинобудівного заводу. Тепер боронить столичне небо зі "Стінгером".