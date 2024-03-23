Як зенітник з Кременчука Дмитро Мехбат збив «Стінгером» ракету над Києвом

"Є!" - радісно вигукує зенітник з Кременчука Дмитро, поки уламки враженої російської ракети летять донизу. Довгі години чергувань в бойовій готовності зводяться до вирішальних секунд: навестись, захопити ціль, зробити постріл.
21 березня росія здійснила масований ракетний обстріл України. 31 ракету знищили сили ППО, з них три - бійці Окремої президентської бригади та підпорядкованих підрозділів.
Одну з ракет, яка прямувала на Київ, знищив зенітник з Кременчука Дмитро Мехбат. До мобілізації він був заступником директора машинобудівного заводу. Тепер боронить столичне небо зі "Стінгером".
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!