У Власівці горів «Королівський смак»: при ліквідації загинув рятувальник

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 419

Пожежа на заводі «Королівський смак» сталася сьогодні зранку

15 лютого близько 4.00 у селі Власівка Світловодської громади на Кіровоградщині у маслопресовому цеху заводу «Королівський смак» сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що загорілося складське приміщення та цех розливу готової продукції.

Як повідомили у Світловодській об'єднаній тергромаді, пожежу вже ліквідували.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, під час гасіння вогню загинув один з рятувальників.

У соцмережах з'явилося відео з пожежі.