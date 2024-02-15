У Власівці горів «Королівський смак»: при ліквідації загинув рятувальник

15 лютого близько 4.00 у селі Власівка Світловодської громади на Кіровоградщині у маслопресовому цеху заводу «Королівський смак» сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У повідомленні йдеться, що загорілося складське приміщення та цех розливу готової продукції.
Як повідомили у Світловодській об'єднаній тергромаді, пожежу вже ліквідували.
Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, під час гасіння вогню загинув один з рятувальників.
У соцмережах з'явилося відео з пожежі.
Нагадаємо, цими вихідними у Кобеляцькій громаді невідомі підпалили сівалку на одному з фермерських господарств.
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