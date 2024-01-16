Російська пенсія начальника Кременчуцької РВА: що про це відомо

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

На Facebook-сторінці «Антикор Полтава» оприлюднили російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

Під час брифінгу 16 січня Олег Лєднік спростував наявність у нього пенсійного посвідчення РФ.

— Я вже втомився коментувати усі ці фейки. Це все брєд. А куди зайдуть фантасти далі — побачимо. У нас є один ворог — Росія. Я займаюся роботою, а не коментую фейки, — розповів керівник РВА.

У документі, який опублікував «Антикор Полтава», вказано страховий номер індивідуального особового рахунку (СНІОР) (СНИЛС — рос.). Через російський вебпортал «Держпослуги» («Госуслуги» — рос.), маючи цей номер та пароль від особистого кабінету, можна дізнатись справжнього власника свідоцтва.

Ім’я особи, яка володіє документом, також відображається на момент відновлення пароля — тобто треба ввести або номер телефону, або пошту, або СНІОР, щоб мінімально ідентифікувати людину. Вбиваючи номер з документа, портал пише, що користувача з таким номером не знайдено.

Додамо, що сама Facebook-сторінка «Антикор Полтава» була створена кілька днів тому, перша публікація присвячена російському свідоцтву керівника КРВА. У своєму дописі автор називає журналістів «своїми колегами» — «Кременчуцький ТелеграфЪ» знайшов всеукраїнське інтернет-медіа «Антикор» з ідентичним логотипом «Антикор Полтава». На сторінці медіа вказане одне посилання на їх офіційну Facebook-сторінку.

Сам автор публікації на «Антикор Полтава» пообіцяв згодом оприлюднити фото з обшуків Лєдніка правоохоронцями — «покажемо людям скільки там було доларів, що навіть місця не вистачило, щоб усі розкласти. Звичайно разом із фотографіями незареєстрованої зброї, виявленої тоді ж».

Нагадаємо, 2 січня в кабінеті та в будинку начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка правоохоронці провели обшуки. Лєднік вважає, що це було політичне замовлення.