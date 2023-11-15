Представник Полтавського ТЦК та СП спростував 10 популярних міфів про мобілізацію

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 517

В інтернеті повно коментарів та повчань від популярних блогерів та медійних юристів про те, як уникнути мобілізації. Виявляється, що вони є переважно міфами, необґрунтованими чинним законодавством

Президент України підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні на чергові 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Під час війни в Україні військовозобов’язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні, або обмежено придатні до проходження військової служби за станом здоров’я. Їх можуть мобілізувати до війська за певною процедурою.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін у коментарі «Телеграфу» розвіяв популярні міфи про мобілізацію під час воєнного стану в Україні. Він прокоментував найтиповіші «поради» популярних блогерів та медійних адвокатів і юристів щодо того, як можна уникнути мобілізації. Виявляється, що вони не завжди знають законодавство України, або невірно трактують його положення.

Такі порадники активувалися після резонансного рішення Зінківського районного суду, який 2 листопада скасував Полтавський апеляційний суд. Це рішення виправдовувало жителя Полтавщини, звинуваченого в ухиленні від призову на військову службу.

Нагадаємо, 23 серпня суддя Зіньківського райсуду виправдав 39-річного військовозобов’язаного, який за висновками ВЛК був придатний до служби в ЗСУ, проте проігнорував мобілізаційне розпорядження та двічі без поважних причин не з’явився до ТЦК та СП. Такий вирок суддя виніс у «зв’язку з недоведеністю наявності в діях обвинуваченого складу злочину».

У скасованому рішенні судді йдеться про те, що укази президента про мобілізацію нібито не були оформлені відповідно до законодавства, що Міністерство оборони та Кабінет Міністрів нібито «приватні компанії», закони про мобілізацію та воєнний стан є «авторськими творами», а у військкомів нібито немає повноважень примусово комплектувати Збройні сили України військовослужбовцями.

Кримінальне провадження направили на новий судовий розгляд. А стаття 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову за мобілізацією»), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Саме це стало приводом для звернення видання за коментарем до представника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Істоміна з проханням про коментарі, у яких він спростував найбільш поширені міфи.

Міф 1. «Вручення повістки мають зафіксувати два свідки» — такої норми немає в жодному нормативному документі.

— Я дуже хотів би побачити посилання бодай на якусь норму закону чи постанову Кабінету міністрів України про свідків під час вручення повісток. Сповіщати громадян про необхідність прибути до ТЦК та СП і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом зобов’язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності за розпорядженням ТЦК та СП. Так написано в статті 38 « Про військовий обов’язок і військову службу» . Громадянин повинен лише розписатися на відривній частині бланка повістки. А от щодо двох свідків, відеофіксації процесу оповіщення тощо в жодних офіційних документах не йдеться.

Міф 2. «ТЦК та СП не мають юридичних підстав мобілізовувати громадян, тому що вони не державна, а приватна структура».

Міф 3. «ТЦК та СП можуть призивати громадян лише до складу самих ТЦК» — мобілізація до лав ЗСУ є одним з основних завдань ТЦК.

— Те, що можуть і що зобов’язані вони робити, прописано у тому ж таки Положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки . Стаття 8 визначає, що одним із завдань ТЦК та СП є «підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів». А стаття 9 вказує, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, відповідно до покладених на них завдань, здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Тобто, під час мобілізації, що триває, ТЦК виконують мобілізаційні завдання і комплектують ті підрозділи, які визначено.

Міф 4. «Виписана на коліні повістка не дійсна» — місця виписки та вручення повістки не визначені жодним нормативним актом.

— Нема значення, де і яким чином вона виписана, оскільки Постановою Кабміну № 1487 визначено зразок повістки, але ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення. Вона може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, так і на блокпосту, і будь-де в населеному пункті. Щоправда, повістки можуть виписати не лише в ТЦК та СП, а й виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП. І от вони насправді здійснюють оповіщення військовозобов’язаних за місцем їхнього проживання. Можливо, саме це когось вводить в оману, але наголошую: ця норма стосується винятково органів місцевого самоврядування і не розповсюджується на представників ТЦК. Якщо повістка повністю заповнена, зокрема, містить прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного громадянина, якому вона вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою, — вона точно є дійсною. І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу.

Міф 5. «Якщо дані військовозобов’язаного вносили у частково заповнений бланк, то від повістки можна відмовитись» — для пришвидшення процедури це дозволяється.

— Теж неправда. Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком. Те ж стосується посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Також логічно вписати номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, у приміщенні ТЦК та СП. Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку. Уявіть ситуацію. На блокпосту зупиняють машину, перевіряють документи та з’ясовується, що громадянин мешкає в Полтавській області, але на військовий облік за новим місцем проживання не став, тобто в ТЦК та СП нема про нього жодної інформації. Звісно, завчасно виписати йому повістку не було змоги, і її йому виписують на місці зупинки, щоб він прибув до ТЦК та СП і став на військовий облік. При цьому всі дані до неї вносять від руки в присутності громадянина. І вся черга машин чекає завершення цього процесу. А потім ще треба викликати начальника ТЦК, який приїде і поставить свій підпис і печатку? Так це уявляється?

Міф 6. «Від повістки можна відмовитись, якщо певні дані вносили до неї за відсутності отримувача» — наявна в ТЦК інформація вноситься до повістки завчасно.

— Це взагалі абсурд, адже, як мінімум, існує адресне оповіщення військовозобов’язаних. Тобто у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних.

Міф 7. «Працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян, відтак, вручення ними повісток незаконне» — військові залучаються до патрулювання з правом перевіряти документи.

— Це не так. Наказом коменданта визначений перелік осіб, які мають право на перевірку документів під час патрулювання. Таке завдання покладається на співробітників СБУ, поліції, ЗСУ. Відповідно, Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, як орган військового управління і структурний підрозділ ЗСУ, також залучаються до патрулювання з правом перевіряти документи у громадян.

Міф 8. «Якщо військовослужбовці ТЦК і СП зупинили автомобіль або заблокували та вимагають взяти повістку, то треба знімати на відеокамеру все, що відбувається на дорозі, й викликати Нацполіцію» — на блокпосту військові можуть зупинити автомобіль і вручити повістку, а знімати їх заборонено.

— Таке враження, що у головах «експертів» війна закінчилася. Дуже раджу їм прочитати Закон України « Про правовий режим воєнного стану » зокрема, статтю 8, і Постанову Кабміну № 573 від 8 липня 2020 року. На блокпосту ваш автомобіль мають право зупиняти ті особи, які виконують там свої обов’язки і які визначені наказом коменданта. Якщо автомобіль зупинили на блокпосту, перевіряють ваші документи, вантаж, транспортний засіб, вручають повістку, то знімати цей процес на відеокамеру категорично заборонено. Можна хіба що попросити показати документи, але ввічливо, без грубощів, щоб не спровокувати грубощі у відповідь. На блокпосту люди зі зброєю виконують поставлені завдання.

Міф 9. «Повістки можна і треба ігнорувати, й за це не буде відповідальності» — можуть позбавити волі на 5 років.

— Насправді, згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, «порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Виписується протокол, виноситься адмінпостанова і з правопорушника стягується штраф. За повторне правопорушення може бути відкрите кримінальне провадження за статтею 337 Кримінального кодексу України. Нею передбачено штраф від 3400 до 8500 гривень або рік виправних робіт. А за ігнорування мобілізаційного розпорядження (часто його називають «бойовою повісткою»), відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, передбачено від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Міф 10. «Суди не застосовують норму кримінального права щодо ухилянтів» — умовне покарання не звільняє від подальшої мобілізації.

— Так, зараз судді виносять переважно умовні покарання строком 1-2 роки, бо під час засідання підсудні зазвичай розкаюються у вчиненому правопорушенні. Але водночас у Львові, наскільки я пам’ятаю, військовозобов’язаного позбавили волі на три роки за ігнорування мобілізаційного розпорядження. І дуже важливо розуміти, що кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від подальшого виконання свого військового обов’язку. Тобто, вони й надалі підлягають мобілізації.

Але відтепер за ухилення від неї громадянин одразу вирушить за ґрати. Навіть без повторного відкриття кримінального провадження, оскільки такі громадяни стають на облік в органах пробації. І саме ці органи вносять до суду подання з проханням скасувати звільнення від відбування покарання з випробувальним строком і направлення чоловіка для відбування призначеного йому покарання. Тобто громадянин може відразу виконати свій конституційний і громадянський обов’язок, а може спочатку відбути покарання, а потім все одно його виконати. На те він і обов’язок.

— «Нехай діти депутатів воюють». «Хай мажори йдуть на війну». «ТЦК незаконні». «Я не народжений воювати». «У нас є ЗСУ — нехай вони й воюють»… Яких тільки «відмазок» не доводиться чути від ухилянтів. Складається враження, що їм байдуже — чи в Україні жити, чи під російською окупацією. І дуже прикро, що знаходяться доморощені «спеціалісти», які підбурюють ігнорувати закони у час воєнного стану, коли стоїть питання про виживання держави, а деякі судді навіть виносять виправдувальні вироки за ухилення від мобілізації, — підсумував Роман Істомін.

Читайте також: