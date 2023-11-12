Батьки учнів ліцею №11 поскаржилися, що мешканці поруч розташованого будинку не пускають школярів у своє укриття

Представники міської влади навіть пропонували жителям зробити у підвалі ремонт за бюджетні гроші, але ті не погоджуються
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися батьки учнів Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант». Вони поскаржилися, що мешканці будинку на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 57а, який знаходиться поблизу ліцею, не пускають учнів в укриття під будинком.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар щодо цього у заступниці міського голови Ольги Усанової. Вона відповіла, що ситуація з ліцеєм № 11 складна. Там не можна збудувати укриття, бо у закладі освіти немає підвального приміщення. Школа стоїть на місці колишнього озера, тож ґрунтові води, які знаходяться близько до поверхні, не дають змоги заглибити підвал, як це роблять в інших закладах.
У ЦНАПі виділили 60 місць в укритті для початкової школи ліцею, і понад 150 місць — у гуртожитку коледжу транспортної інфраструктури та технологій на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 38. Але все ж для 1300 учнів цього замало. Тому школярам доводиться займатися у змішаному режимі, середні класи взагалі один день на тиждень на кілька годин виходять на офлайн-заняття. В інший час займаються дистанційно — і це є великою проблемою.
Разом з тим, у будинку на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 57а є досить велике підвальне приміщення з двома галереями, де б помістилися учні ліцею № 11 «Гарант». Але цей будинок — приватний, а отже підвал — це спільна власність жителів.
Ольга Усанова зазначила, що представники департаменту житлово-комунального господарства та департаменту освіти двічі зустрічалися з мешканцями будинку. На зустріч також приходили директор школи та батьки учнів.
Представники міської влади пропонували мешканцям будинку зробити ремонт у підвалі за рахунок бюджету Кременчука, але ті відмовилися.
За її словами, у будинку є пара активних людей, які заявляють, що вони проти того, аби віддати підвал під потреби школи. Усі інші мовчать, але і дозволу не надають.
Оскільки підвальне приміщення — це спільна власність жителів будинку, немає ніяких важелів впливу на них. А без їхньої згоди змінити щось у підвалі неможливо.
На засіданні виконавчого комітету 9 листопада міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що учні ліцею користуватимуться укриттям інших шкіл.
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