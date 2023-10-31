Над областю помічені «Шахеди»
У Лубенській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів. Про це о 22.26 повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.
Повітряні Сили ЗСУ о 22.33 повідомили про роботу ППО по «Шахедах».
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О 23.04 Суспільне повідомило, що звуки вибухів чули й у Кременчуці.
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О 23.13 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ударний дрон біля Кременчука.
А о 23.15 про підвищену небезпеку повідомив і кременчуцький міський голова Віталій Малецький.
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О 23.42 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Кременчука летить група ударних БПЛА.
Нагадаємо, з 21.50 на території Полтавщини триває повітряна тривога.
Раніше ми писали, що вночі армія РФ знову вдарила по Миргородському району.
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