Біля Кременчука помітили ударний дрон, - Повітряні Сили ЗСУ (доповнено)

Сьогодні, 23:02 Переглядів: 1 048

У Лубенській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів. Про це о 22.26 повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

Повітряні Сили ЗСУ о 22.33 повідомили про роботу ППО по «Шахедах».

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О 23.04 Суспільне повідомило, що звуки вибухів чули й у Кременчуці.

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О 23.13 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ударний дрон біля Кременчука.

А о 23.15 про підвищену небезпеку повідомив і кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

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О 23.42 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Кременчука летить група ударних БПЛА.

Нагадаємо, з 21.50 на території Полтавщини триває повітряна тривога.

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