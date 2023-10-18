Справжній офіцер: у Кременчуці попрощалися з капітаном Русланом Кусенковим

11 жовтня під час ворожої танкової атаки Руслан отримав багато поранень та загинув поблизу Катеринівки, Донецької області
Сьогодні, 18 жовтня, у Кременчуці попрощалися з 48-річним капітаном Русланом Анатолійовичем Кусенковим. Побратими звали його «Ронін», оскільки захоплювався темою вікінгів, тож і позивний обрав з тієї сфери.
Руслан Кусенков народився 22 серпня 1975 року в Кременчуці. Тут проживав та закінчив військовий коледж, після цього став прикордонником.
З початку повномасштабного вторгнення Руслан Кусенков підписав рапорт з командиром військової частини, яка формувалась у нас, — це була бригада тероборони. Тоді Руслан став командиром роти й вирушив у зону бойових дій.
11 жовтня 2023 року під час ворожої танкової атаки Руслан отримав багато поранень та загинув поблизу Катеринівки, Донецької області.
Чимало людей сьогодні прийшли провести Руслана в останню путь. Серед них друзі, сусіди, товариші, рідні та побратими загиблого, які приїхали попрощатися та одразу після поховання вирушають знову на фронт.
Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Руслана залишилися дружина, двоє доньок та мама.
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