Вночі росіяни атакували Полтавщину ракетами та БпЛА: на Миргородщині є постраждалі (доповнено, уточнено)

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Вночі росіяни атакували Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі чули звуки вибухів.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

За попередньою інформацією постраждали троє, серед них — десятирічна дитина. Всіх ушпиталили. Загиблих немає.

Нагадаємо, що Повітряні сили України чотири рази за ніч попереджали про рух «шахедів» та ракет на Миргород. Востаннє о 4.43.