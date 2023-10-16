Серед них — дитина
Вночі росіяни атакували Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі чули звуки вибухів.
Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.
За попередньою інформацією постраждали троє, серед них — десятирічна дитина. Всіх ушпиталили. Загиблих немає.
Нагадаємо, що Повітряні сили України чотири рази за ніч попереджали про рух «шахедів» та ракет на Миргород. Востаннє о 4.43.
Доповнено:
Як повідомили Повітряні сили України, всього зафіксували застосування балістичної ракети «Іскандер М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
В результаті бойової роботи ППО знищило 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.