Кваліфікація до Євро-2024: збірна України з футболу перемогу Північну Македонію

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 116

Україна набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C

У суботу, 14 жовтня, збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.

Вдруге українська збірна забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.

Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія третя - з 7 очками. Мальта не набрала жодного балу.