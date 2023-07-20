Кременчуцькому краєзнавчому музею подарували картину 1911 року із зобрааженням загадкової пані

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 125

У містян запитують - можливо, знають ім’я художника та хто зображений на полотні

Кременчуцькому Краєзнавчому музею подарували картину, датовано 1911 роком. Про це йдеться на офіційній сторінці музею у Фейсбук.

Керівниця музею Алла Гайшинська повідомила, що картину подарував кременчужанин Леонід Корнієнко. - у Крюкові, в хаті Плiхи Марії Іванівни, бабусі його дружини, вже кілька поколінь зберігається жіночий портрет. Автор невідомий, але, за родинним переказом, це був місцевий художник, таємно закоханий у зображену дівчину. Називали і дату написання картини – 1911 рік.

Більше відомостей про картину немає.

« Без сумніву – початок ХХ століття. Дати і авторського підпису, на жаль, нема. Фарби потемніли, по всій поверхні кракелюри, місцями є втрати фарбового шару; полотно, хоч і натягнуте на підрамник, провисає, зворотний бік полотна майже чорний від багаторічних нашарувань пилу та дії вологи; внизу давні пошкодження – наскрізний проріз, схоже, ножем, і прорив. Гарна добротна рама як для свого віку має непоганий вигляд, хоч і потребує втручання. Про час створення портрета свідчить і стиль зображення: типовий дівочий портрет кінця ХІХ – початку ХХ століття », - написала Алла Гайшинська.

Вона пише, що працівники музею почали дослідження архівів та знайшли схожу жінку, проте стару за віком.

Проте звернулися до кременчужан та крюків’ян: може, хтось точно знає чи здогадується, як звали зображену на картині? Хтось має припущення про ім’я художника?

Працівники музею просять поділитися своїми думками та інформацією тут або на електронну пошту museum_1975@ukr.net.