Кременчуцькому краєзнавчому музею подарували картину 1911 року із зобрааженням загадкової пані

Кременчуцькому Краєзнавчому музею подарували картину, датовано 1911 роком. Про це йдеться на офіційній сторінці музею у Фейсбук.
Керівниця музею Алла Гайшинська повідомила, що картину подарував кременчужанин Леонід Корнієнко. - у Крюкові, в хаті Плiхи Марії Іванівни, бабусі його дружини, вже кілька поколінь зберігається жіночий портрет. Автор невідомий, але, за родинним переказом, це був місцевий художник, таємно закоханий у зображену дівчину. Називали і дату написання картини – 1911 рік.
Більше відомостей про картину немає.
Вона пише, що працівники музею почали дослідження архівів та знайшли схожу жінку, проте стару за віком.
Проте звернулися до кременчужан та крюків’ян: може, хтось точно знає чи здогадується, як звали зображену на картині? Хтось має припущення про ім’я художника?
Працівники музею просять поділитися своїми думками та інформацією тут або на електронну пошту museum_1975@ukr.net.
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