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20 липня у Кременчуці на Раківці відбудеться сімейний бібліопікнічок «Весела галявина»

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 102

 

Запрошують дітей і дорослих. На учасників чекає розважальна програма

20 липня об 11.00 на зеленій галявині біля бібліотеки філії № 6 КЗК КМПБ на Раківці відбудеться сімейне розважальне свято — бібліопікнічок «Весела галявина».

На запрошених дітей разом з батьками чекає розважальна програма з іграми та вікторинами. На заході буде представлено виставку літератури «Книги для всієї родини», де можна буде ознайомитись із книжками, які є у бібліотеці, та обрати для читання.

Захід відбудеться з дотриманням заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Давида Кострова, 73.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека Раківка вулиця Давида Кострова бібліотека-філія №6 анонс розважальна програма
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