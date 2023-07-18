20 липня у Кременчуці на Раківці відбудеться сімейний бібліопікнічок «Весела галявина»

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20 липня об 11.00 на зеленій галявині біля бібліотеки філії № 6 КЗК КМПБ на Раківці відбудеться сімейне розважальне свято — бібліопікнічок «Весела галявина».

На запрошених дітей разом з батьками чекає розважальна програма з іграми та вікторинами. На заході буде представлено виставку літератури «Книги для всієї родини», де можна буде ознайомитись із книжками, які є у бібліотеці, та обрати для читання.

Захід відбудеться з дотриманням заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Давида Кострова, 73.