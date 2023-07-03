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Мобілізація триває, а підприємства Кременчука почали активно бронювати своїх працівників

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 1 747

  

10 кременчуцьких підприємств отримали мобілізаційні завдання

Мобілізація в Україні триває, Кременчуцький районний ТЦК та СП (військкомат) виконує план з призову на військову службу військовозобов’язаних, а підприємства міста почали активно бронювати своїх працівників.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. 

— Кременчуцькі підприємства почали активно бронювати своїх працівників. Робота з мертвої точки почала рухатися. Раніше підприємства працівників майже не бронювали. Ми їм у цьому допомагаємо, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що 10 кременчуцьких підприємств отримали мобілізаційні завдання, що дало їм право бронювати своїх працівників.

Нагадаємо, 7 квітня Кабмін ухвалив постанову № 318, якою вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ред. — колишні військкомати). Зокрема, уряд розширив їх повноваження щодо призову на військову службу — ТЦК та СП отримали право здійснювати оповіщення та призов на військову службу за призовом під час мобілізації незалежно від місця перебування військовозобов’язаних на військовому обліку. Тож відтепер повістки військкомати можуть вручати й тим, хто наразі проживає не за місцем реєстрації та мобілізувати військовозобов’язаних, незалежно від того, в якому ТЦК вони перебувають на обліку. Саме цим пояснюється поширення практики вручення повісток чоловікам на вулицях та в інших громадських місцях.

Кабмін розширив повноваження ТЦК щодо проведення призову та зняв завдання по теробороні 
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Автор: Віктор Крук
Теги: бронювання призов мобілізація Кременчуцька РВА військкомат
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