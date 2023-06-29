За півтори доби кременчужани зібрали більше 13 тисяч гривень на гостинці для нашої 2-ї роти

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 218

Є бажання та можливості - долучайтеся, збір триває до ранку суботи

За півтори доби кременчужани зібрали 13 тисяч 423 гривні на гостинці нашим захисникам. Один з донатів був 10 тисяч гривень! Також містяни принесли до «Приватки» воду та цигарки.

Нагадаємо, вчора ми повідомили, що нашв кременчуцькі бійці з 2-ї роти днями відправляються на передову - приїздили забирати автомобіль. Збираємо їм передачі. Якщо є бажання та можливість - приносьте:

воду бутильовану (2,5 літрів)

сигарети

каву

чай

їжу, яку не треба готувати (мівіна, тушонка, консерви тощо)

Збираємо на «Приватці», вул. Шевченка, 50-А, до 11 ранку 1 липня

Можна скинути гроші на картку - ми купимо самі.

4627 0551 1034 2143, Сергій Кулясов (з приміткою - для бійції 2-ї роти)

Звіт опублікуємо по завершення збору!

Переможемо!