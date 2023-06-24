Рятівника з Англії у Кременчуці кинули з житлом — соцмережі

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23 червня до редакції звернулась читачка Тетяна, яка розповіла про непорозуміння, що сталося з іноземцем у Кременчуці.

З її слів, до міста приїхав рятівник з Англії, який замовив у одній з рієлторських агенцій квартиру в аренду й оплатив її, через booking.com . Чоловік Тетяни забрав іноземця з вокзалу і привіз за адресою, але виявилось, що її вже комусь здали. Рятувальник не знає української, тож Тетяниному чоловіку довелось зателефонувати в агенцію, щоб запитати, що роботи людині. Там йому запропонували привезти іноземця в офіс, щоб заселити в іншу квартиру, але той відмовився, адже заплатив за оренду цієї.

— На це власниця шарашки сказала моєму чоловіку, щоб він послав його і залишив. Саме такими словами вона і сказала. Таким же чином вона розмовляла і з дружиною іноземця, — розповіла Тетяна.

У цю квартиру він не заселився, узяв сумку та пішов. Чоловік Тетяни вирушив на його пошуки, аби допомогти.

— Я знаю англійську, ми вирішили, що він забере іноземця і поїде за мною, й разом шукатимемо йому квартиру. Іноземця він знайшов у кафе. Виявилося, що в нього дружина українка, але вона нині в Англії. Іноземець набрав її, і мій чоловік із нею розмовляв. У підсумку іноземець відмовився від допомоги, сказав, що сам усе вирішить. Дуже дякував за турботу і тішився, що у нашій країні такі люди. І мене так тішить, що в нього не залишиться мерзенне враження про наше місто та нашу націю.

Редакція звернулась за коментарем до агенції, де не заперечували, що подія дійсно мала місце, але запевнили, що запропонували чоловікові інший варіант поселення, кращий.