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Висоцький та Новохатько: 13 меморіальних дошок з російською мовою демонтують у Кременчуці

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 163

 

Їх мають перекласти на українську й повернути на місце, якщо забажають балансоутримувачі

На комісії з увіковічення пам’яті та перейменування, 14 червня, прийняли рішення про демонтаж 13 меморіальних дошок, які виконані російською мовою. Їх спочатку демонтують, перекладуть на українську, далі мають затвердити на комісії й повернути на місці. Але є нюанс — якщо буде фінансова можливість у балансоутримувача. 

 

Перелік меморіальних дощок, виконаних російською мовою та які містять словосполучення «Велика Вітчизняна війна», «1941-1945»

№ з/п Назва меморіальної дошки Місце знаходження Балансоутримувач
1 Пам’ятна дошка на честь Героя Радянського Союзу М.С.Новохатька вул. Республіканська, 87 Професійно-технічне училище № 6
2 Пам’ятна дошка на честь першого директора заводу литва і штамповок (сталеливарного заводу) Ядвейчука Георгія Івановича вул. Івана Приходька, 141 Заводоуправління сталеливарного заводу
3 Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу П.С.Приходька вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 3

Дитяча музична школа № 1

імені П.І.Чайковського
4 Меморіальна дошка на честь перебування в місті актора Володимира Висоцького вул. Полковника Гегечкорі (1905 року), 2 КГЖЕП «Автозаводське»
5 Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу І.І. Ткаченка вул. Троїцька (Красіна), 37/49 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
6 Меморіальна дошка на честь комсомолки-підпільниці Л.Корабліної вул. Республіканська, 76 Кременчуцька гімназія № 29
7 Меморіальна дошка на будівлі, де був евакогоспіталь 1941 вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 4 Професійно-технічне училище № 26
8 Меморіальна дошка директору заводу залізобетонних шпал Кубаті Г.І. вул. Давида Кострова (Мічуріна), 90 ВАТ «Кременчуцький завод залізобетонних шпал»
9 Меморіальна дошка Маргелову В.П. Територія Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» Регіональ-ний ландшафтний парк «Кагамлицький»
10 Меморіальна дошка на честь воїна — інтернаціоналіста В.Д.Барильченка вул. Університетська, 13 Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»
11

Меморіальна дошка на честь воїнів — інтернаціоналістів

О. Коробенка

 вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 55 Кременчуцький ліцей № 11
12 Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.Кулініча вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 53 Кременчуцький ліцей № 11
13 Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.В. Скрипченка вул. Майора Пугача (Ватутіна), 25 Кременчуцька гімназія № 18
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Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація меморіальна дошка
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