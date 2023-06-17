Висоцький та Новохатько: 13 меморіальних дошок з російською мовою демонтують у Кременчуці

На комісії з увіковічення пам’яті та перейменування, 14 червня, прийняли рішення про демонтаж 13 меморіальних дошок, які виконані російською мовою. Їх спочатку демонтують, перекладуть на українську, далі мають затвердити на комісії й повернути на місці. Але є нюанс — якщо буде фінансова можливість у балансоутримувача.
|№ з/п
|Назва меморіальної дошки
|Місце знаходження
|Балансоутримувач
|1
|Пам’ятна дошка на честь Героя Радянського Союзу М.С.Новохатька
|вул. Республіканська, 87
|Професійно-технічне училище № 6
|2
|Пам’ятна дошка на честь першого директора заводу литва і штамповок (сталеливарного заводу) Ядвейчука Георгія Івановича
|вул. Івана Приходька, 141
|Заводоуправління сталеливарного заводу
|3
|Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу П.С.Приходька
|вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 3
|
Дитяча музична школа № 1
імені П.І.Чайковського
|4
|Меморіальна дошка на честь перебування в місті актора Володимира Висоцького
|вул. Полковника Гегечкорі (1905 року), 2
|КГЖЕП «Автозаводське»
|5
|Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу І.І. Ткаченка
|вул. Троїцька (Красіна), 37/49
|Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
|6
|Меморіальна дошка на честь комсомолки-підпільниці Л.Корабліної
|вул. Республіканська, 76
|Кременчуцька гімназія № 29
|7
|Меморіальна дошка на будівлі, де був евакогоспіталь 1941
|вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 4
|Професійно-технічне училище № 26
|8
|Меморіальна дошка директору заводу залізобетонних шпал Кубаті Г.І.
|вул. Давида Кострова (Мічуріна), 90
|ВАТ «Кременчуцький завод залізобетонних шпал»
|9
|Меморіальна дошка Маргелову В.П.
|Територія Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»
|Регіональ-ний ландшафтний парк «Кагамлицький»
|10
|Меморіальна дошка на честь воїна — інтернаціоналіста В.Д.Барильченка
|вул. Університетська, 13
|Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»
|11
|
Меморіальна дошка на честь воїнів — інтернаціоналістів
О. Коробенка
|вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 55
|Кременчуцький ліцей № 11
|12
|Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.Кулініча
|вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 53
|Кременчуцький ліцей № 11
|13
|Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.В. Скрипченка
|вул. Майора Пугача (Ватутіна), 25
|Кременчуцька гімназія № 18
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