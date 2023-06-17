Висоцький та Новохатько: 13 меморіальних дошок з російською мовою демонтують у Кременчуці

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Їх мають перекласти на українську й повернути на місце, якщо забажають балансоутримувачі

На комісії з увіковічення пам’яті та перейменування, 14 червня, прийняли рішення про демонтаж 13 меморіальних дошок, які виконані російською мовою. Їх спочатку демонтують, перекладуть на українську, далі мають затвердити на комісії й повернути на місці. Але є нюанс — якщо буде фінансова можливість у балансоутримувача. Перелік меморіальних дощок, виконаних російською мовою та які містять словосполучення «Велика Вітчизняна війна», «1941-1945» № з/п Назва меморіальної дошки Місце знаходження Балансоутримувач 1 Пам’ятна дошка на честь Героя Радянського Союзу М.С.Новохатька вул. Республіканська, 87 Професійно-технічне училище № 6 2 Пам’ятна дошка на честь першого директора заводу литва і штамповок (сталеливарного заводу) Ядвейчука Георгія Івановича вул. Івана Приходька, 141 Заводоуправління сталеливарного заводу 3 Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу П.С.Приходька вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 3 Дитяча музична школа № 1 імені П.І.Чайковського 4 Меморіальна дошка на честь перебування в місті актора Володимира Висоцького вул. Полковника Гегечкорі (1905 року), 2 КГЖЕП «Автозаводське» 5 Меморіальна дошка на честь Героя Радянського Союзу І.І. Ткаченка вул. Троїцька (Красіна), 37/49 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради 6 Меморіальна дошка на честь комсомолки-підпільниці Л.Корабліної вул. Республіканська, 76 Кременчуцька гімназія № 29 7 Меморіальна дошка на будівлі, де був евакогоспіталь 1941 вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), 4 Професійно-технічне училище № 26 8 Меморіальна дошка директору заводу залізобетонних шпал Кубаті Г.І. вул. Давида Кострова (Мічуріна), 90 ВАТ «Кременчуцький завод залізобетонних шпал» 9 Меморіальна дошка Маргелову В.П. Територія Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» Регіональ-ний ландшафтний парк «Кагамлицький» 10 Меморіальна дошка на честь воїна — інтернаціоналіста В.Д.Барильченка вул. Університетська, 13 Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» 11 Меморіальна дошка на честь воїнів — інтернаціоналістів О. Коробенка вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 55 Кременчуцький ліцей № 11 12 Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.Кулініча вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), 53 Кременчуцький ліцей № 11 13 Меморіальна дошка на честь воїна-інтернаціоналіста В.В. Скрипченка вул. Майора Пугача (Ватутіна), 25 Кременчуцька гімназія № 18

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