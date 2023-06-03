Кременчуцькі волонтери відправили військовим на фронт маскувальні сітки, засоби гігієни на смаколики

У суботу, 2 червня, чергову партію гуманітарної допомоги, зібраної та виготовленої активістами волонтерської групи «Кременчук», відправили військовим на фронт.
Спецпідрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Донеччині в районі міста Курахове, відправили 6 маскувальних сіток розміром 6 на 4 метри та партію вологих серветок, про які попросили захисники. Маскувальні сітки сплели волонтерки групи Тетяни Сапко.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков.
Він додав, що у зв’язку з настанням спекотних днів військові на фронті зараз потребують насамперед легкої бавовняної змінної білизни (шкарпетки, труси), вологих серветок та засобів захисту від комарів. Все це можна приносити до 2-го корпусу ВПУ №7 (зупинка «Автопарк»). Волонтерська група забезпечить швидке доставлення цієї допомоги захисникам.
- З підтримкою для ЗСУ!
Ці дітки не просто приїхали на екскурсію до Військово-історичного музею ВПУ №7. Вони привезли для захисників фронту багато ароматної, ще теплої домашньої випічки – булочки, пиріжки з різними солодкими та солоними начинками. Аромат стояв неймовірний! А щирі посмішки юні, розумні зосереджені очі, ретельно підібрані слова… підкреслюють, що вони все знають… все відчувають… вони намагаються підтримати, як можуть…
Дякуємо, Вільна Терешківка, за діток! А закладам освіти Піщанської сільської ради – за смаколики для наших воїнів, - написала Олена Ніколаєнко у групі «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» в Фейсбуці.
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