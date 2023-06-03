Кременчуцькі волонтери відправили військовим на фронт маскувальні сітки, засоби гігієни на смаколики

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У суботу, 2 червня, чергову партію гуманітарної допомоги, зібраної та виготовленої активістами волонтерської групи «Кременчук», відправили військовим на фронт.

Спецпідрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Донеччині в районі міста Курахове, відправили 6 маскувальних сіток розміром 6 на 4 метри та партію вологих серветок, про які попросили захисники. Маскувальні сітки сплели волонтерки групи Тетяни Сапко.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков.

- Відправляємо все «Новою поштою» на Курахово для спецпідрозділу. Все те, що вони просили. А зранку для нашого Кременчуцького батальйону ТрО відправили на фронт з волонтерською автівкою близько десятка коробок з вологими серветками, печивом, цукерками, енергетичними батончиками, засобами від комарів, чаєм та кавою. Все те, що зібрали для захисників кременчужани, - пояснив Володимир Поляков.

Він додав, що у зв’язку з настанням спекотних днів військові на фронті зараз потребують насамперед легкої бавовняної змінної білизни (шкарпетки, труси), вологих серветок та засобів захисту від комарів. Все це можна приносити до 2-го корпусу ВПУ №7 (зупинка «Автопарк»). Волонтерська група забезпечить швидке доставлення цієї допомоги захисникам.